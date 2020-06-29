أميركا: 45 مليون عاطل عن العمل.. وأثرياء تقدر أرباحهم بـ584 مليار دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة بسبب أزمة وباء كورونا بلغ 45 مليونا، بينما يحقق مليارديرات أميركيون أرباحا تقدر بـ 584 مليار دولار.

وفيما يعاني المواطنون الأميركيون من وضع اقتصادي سيئ، تتضاعف ثروات الأثرياء في هذه الفترة.

ووفقا لأرقام رسمية، تقدم أكثر من 45 مليون مواطن أميركي بطلبات "إعانة البطالة" منذ ظهور الجائحة.

من جانب آخر، حقق 614 ملياردير أميركي أرباحا تقدر بـ 584 مليار دولار بين 18 آذار/مارس / و 17 حزيران/ يونيو ، بحسب بيانات نشرها معهد الدراسات السياسية، استنادا إلى أرقام "فوربس".

Advertisements

تبقى الولايات المتّحدة وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات (أكثر من 2,5 مليون إصابة) أو على الوفيات (125,768 وفاة)، وتمر نتيجة لذلك بأصعب فترة تراجع اقتصادي في تاريخها منذ أزمة الكساد الكبير.

وأمس الأحد، أمر حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بإغلاق الحانات في لوس أنجليس وست مقاطعات أخرى في هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة، والتي تسجّل ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال الحاكم الديموقراطي في تغريدة على "تويتر" إنّه "بسبب ازدياد حالات كوفيد-19، فإن كاليفورنيا تأمر بإغلاق الحانات في كلّ من فريسنو، إمبريال، كيرن، كينغز، لوس أنجليس، سان واكين وتولاري"، وأضاف أنّه "نصح" أيضًا ثماني مقاطعات أخرى بينها ساكرامنتو، عاصمة الولاية، بأن تّتخذ الإجراء نفسه للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ فيها.