أسعار النفط تنخفض مع تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت أسعار النفط اليوم الإثنين، انخفاضا إضافيا مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم التي نجمت عن تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في الآونة الأخيرة، ما دفع العديد من الدول إلى إعادة فرض الإغلاق الّذي قلل الطّلب على الوقود.

وبحلول الساعة 09:53 صباحا، كان خام برنت منخفضا 81 سنتا بما يعادل اثنين بالمئة إلى 40.21 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأميركي 75 سنتا أو اثنين بالمئة أيضا ليسجل 37.74 دولار.

ويتجه برنت لتحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في حزيران/ يونيو بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز/ يوليو المقبل، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.

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لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت العشرة ملايين يوم الأحد إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز العشرة آلاف حالة يوميا. وظهرت إصابات جديدة في دول مثل الصين ونيوزيلندا وأستراليا، مما حدا الحكومات لإعادة فرض قيود.

وقال الاقتصادي في بنك "أو.سي.بي.سي" السنغافوري، هوي لي، إن "الموجة الثانية من العدوى لم تغادرنا.. يكبح ذلك حالة التفاؤل التي لاحظناها في الأسابيع الستة إلى الثمانية الأخيرة".

وأضاف أن عوامل أخرى تحد من ارتفاع أسعار النفط حاليا تشمل ضعف هوامش التكرير وارتفاع مخزونات الخام واستئناف الإنتاج الأميركي.