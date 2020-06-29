40 امرأة فلسطينية بسجون الاحتلال: الأسيرة ميسون الجبالي تدخل عامها السادس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دخلت الأسيرة ميسون موسى الجبالي (25عاما) من قرية الشواورة شرق مدينة بيت لحم، اليوم الإثنين، عامها السادس في سجون الاحتلال، وهي تقضي حكما بالسجن لمدة 15عاماً بتهمة طعن مجندة إسرائيلية.

واعتقلت ميسون بتاريخ 29/6/2015، بعد طعنها مجندة على حاجز "قبة راحيل" وأصابتها بجراح بين طفيفة ومتوسطة، قبل أن يعتقلها جنود الاحتلال بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في ذلك الوقت منزل عائلتها في خربة رأس الواد شرق بيت لحم، وفتشوه وحطموا محتوياته واعتدوا على عدد من أفراد أسرتها.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها أكثر من 40 مواطنة من بينهن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وأقدم الأسيرات هي أمل جهاد طقاطقة المعتقلة منذ عام 2014، ومحكومة بالسجن 7 سنوات بينما أعلاهن حكماً هما شاتيلا سليمان أبو عيادة من كفر قاسم بالداخل المحتل وشروق صلاح دويات من القدس ومحكومتين بالسجن 16 عاما.