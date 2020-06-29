كفر قاسم: إصابة مدير قسم التربية والتعليم بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن في مدينة كفر قاسم، عن إصابة مدير قسم التربية والتعليم في البلدية، لمعي عيسى، بفيروس كورونا المستجد.

وعلى أثر ذلك، اضطر موظفي البلدية الذين احتكوا بالمصاب إلى الدخول للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بينهم رئيس البلدية وعدد من الأعضاء والنواب.

وعلم أن عيسى كان قد شارك في بيت عزاء المرحوم، بروفيسور فاروق عيسى في باقة الغربية، غير أنه لم يصافح أحدا هناك وكان ملتزما بالتعليمات.

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وقال لمعي عيسى في بيان له "من باب المسؤولية والحرص على المصلحة العامة، قمت يوم السبت برفقة وفد قسماوي بتقديم واجب العزاء في فقيد المجتمع العربي، بروفيسور فاروق مواسي".

وأضاف "خلال تواجدي هناك لم أكن أعلم بنتيجة الفحص الذي أجرته زوجتي، وبعد عودتي إلى المدينة بساعات وصلتني نتيجة الفحص حيث كانت إيجابية".

وتابع "من باب المسؤولية قمت على الفور بالدخول للحجر الصحي وإبلاغ كل الجهات المختصة، ولهذا أتوجه مرة أخرى مع العلم أنني لم أقم بالتسليم على أحد وكنت ملتزما بالكمامة والبعد وفق تعليمات وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصًا أننا تواجدنا في بيت العزاء بين الساعة الخامسة والنصف والسادسة".