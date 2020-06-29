شبح الهدم يلاحق قاعة أفراح في الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصر السلطات الإسرائيلية على هدم قاعة الرغدان في مدينة الطيرة، على الرغم من امتلاك أصحاب القاعة أمرا يتيح لهم استعمال القاعة حتى 3 أعوام.

وسلّمت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، في الأيام الأخيرة، أصحاب القاعة، أمر الهدم الفوري، مع إلغاء أمر استخدام القاعة الذي تلقوه من البلدية قبل عام، لمدة 3 أعوام، والذي يتيح لهم العمل بالقاعة.

وتكمن مأساة أخرى لأصحاب القاعة، إذ أن عشرات الأفراح المحجوزة من قبل عرسان وحفلات مختلفة معرضة للإلغاء بسبب أمر الهدم.

وقال مدير قاعة الرغدان، نادر عبد الحي، لـ"عرب 48" إن "القاعة تشغّل نحو 60 عائلة على الأقل، والقاعة مصدر الرزق الوحيد لعدد من العمال".

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وأوضح أنه "نملك كل الأوراق التي طلبت منا، وكل التراخيص نملكها، سواء كان ذلك ترخيص من إدارة شارع 6 أو من شركة الكهرباء. كل ما طلب منا في المحكمة وفرناه من أجل حماية القاعة، ولكن لا تفسير لقرار الهدم بصورة مفاجئة".

ورجح عبد الحي أن "القرار هو انتقامي، الشرطة هددت أعضاء البلدية بفتح ملف جنائي ضدهم إذا لم يقوموا بإلغاء قرار استعمال القاعة الذي حصلنا عليه، ولم تقدم الشرطة على أي إجراء جنائي حقيقي ضدهم، وكل ذلك من أجل التهديد، وهذا يشير إلى إصرار غير مبرر لهدم القاعة".

وأشار إلى أنه "على هذا أساس استعمال القاعة لمدة 3 أعوام فتحنا باب التسجيل للأفراح، ولدينا حجوزات حتى عامين مقبلين".

وخلص عبد الحي بالقول إنه "لا توجد كلمات تصف المأساة التي حلت بنا. ماذا سنقول للعرسان الذين حجزوا لأفراحهم في القاعة، كيف سنتفادى كل هذه الخسائر؟ نطالب بوقفة موحدة من كل يستطيع التأثير لوقف سياسة الهدم الغاشمة".