شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق مختبرات دبي للمستقبل والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم "مختبرات دبي للمستقبل"، حيث يضم المختبر أجهزة ذاتية القيادة وأجهزة تنفس صناعي وطائرات بدون طيار وغيرها من التطبيقات التي يعمل عليها مهندسين إماراتيين ومجموعة من نوابغ الخدمة الوطنية الاحتياطية.

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "أول الغيث قطرة..ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة..ما شاهدته هو سيل من الغيث..وأميال طويلة قطعها شبابنا في التطبيقات التكنولوجية الجديدة..دولة الإمارات تراهن على مستقبل يقوم على العلم والتفوق التقني.. دولة الإمارات تراهن على الإنسان وعقله وخياله وإرادته التي لا تعرف المستحيل.."

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