طيران الإمارات توسع شبكتها لتغطي 52 وجهة في يوليو

الإثنين 29 يونيو 2020

تواصل طيران الإمارات توسيع خيارات السفر المتاحة أمام عملائها، فقد أعلنت اليوم الإثنين أنها سوف تستأنف تقديم خدمات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس (1 يوليو)، وجلاسكو (15 يوليو) والمالديف (16 يوليو).



وبذلك يرتفع عدد المحطات التي ستغطيها طيران الإمارات بخدمات ركاب في يوليو إلى 52 مدينة، موفرةً مزيداً من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء.

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وفيما يتعلق برحلات طيران الإمارات إلى تونس، فسوف يقتصر السفر من دولة الإمارات العربية المتحدة على المواطنين التونسيين والذين يحملون أذون إقامة دائمة في تونس. كما يسمح للركاب من دول أخرى معينة بالسفر عبر دبي إلى تونس مع أو بدون قيود. أما الرحلات من تونس إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات، فهي متاحة أمام العملاء الذين يلبون شروط الدخول إلى دولة وجهتهم النهائية.

وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات الآن من السفر إلى دبي عقب الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو/ تموز المقبل، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.