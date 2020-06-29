خبيرة أمريكية: عمل "الجهاز الأمني النسائي الحوثي" يشبه ما يحدث في إيران

الإثنين 29 يونيو 2020

قالت اديل نازر يان، زميل المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولية بنيويورك، إن عمل الجهاز العسكري والأمني النسائي لمليشيا الحوثي والمعروف باسم الزينبيات يشبه إلى حد كبير ما يحدث في إيران.



وفي الندوة التي نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات عبر منصة زوم الالكترونية تحت عنوان مختطفات في سجون المليشيات، قالت (نازريان) إن ايران عملت على تحويل اليمن إلى مختبر لتجاربها.

Advertisements

وأكدت الخبيرة الأمريكية أن إيران هي الداعم الرئيسي للحوثيين، مشيرة إلى أنها المسؤول الأول عن الحرب الأهلية في اليمن، الذي يعتبر من أفقر البلدان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا نتيجة الصراع على السلطة في المنطقة.

وقالت "إن الإعلام لا يغطي ما يحدث داخل السجون الحوثية من ممارسات وانتهاكات، في اشارة الى مصادرة المليشيات الحوثية لحق وسائل الإعلام في متابعة مثل هذه القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة."