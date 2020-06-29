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شكرا لقرائتكم خبر عن مسام: انتزاع أكثر من ألف لغم وذخيرة خلال أسبوع والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
أعلن برنامج نزع الألغام السعودي "مسام "، انتزاع 1185 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الاسبوع الرابع من يونيو الجاري، في عدة محافظات يمنية.
وقال المشروع في بيان له، إن مجموع ما تم نزعه منذ 30 مايو ولغاية يوم 25 يونيو الجاري يصل إلى 4428، لغما وذخيرة.
ونقل المشروع عن مدير العمليات في مشروع مسام "رتيف هورن" إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 773 ذخيرة غير منفجرة، و24عبوة ناسفة، مضيفا أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 363 لغما مضادا للدبابات و25 لغما مضادا للأفراد.
من جهته قال مدير عام مشروع مسام "أسامة القصيبي" في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي، إن مجموع ما نزعته فرق مسام منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 25 يونيو بلغ 171731 لغما، وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأضاف القصيبي أن الفرق تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 348427 مترا مربعا من الأراضي ليصل بذلك إجمالي ما تم تطهيره منذ انطلاقة المشروع 11.298.559 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.
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