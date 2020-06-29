تعرف على سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين

الإثنين 29 يونيو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 133 جنيها، بينما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا في بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيها للبيع.



وتكرر سعر المركزي في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

ويطغى الهدوء على تعاملات السوق السوداء وسط جهود حكومية مشددة لمنع التعامل في العملة خارج القنوات الرسمية.

وتشن لجنة الطوارئ الاقتصادية، حربا على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء بالسودان، إذ أقسم رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان حميدتي، بأنه لن يترك شخصا يتاجر بالعملات الأجنبية "الدولار" مهما كان مركزه.

كما يتزامن هدوء التعاملات مع إغلاق الأسواق الرئيسية التي كانت ميدانا لتبادل العملة، وسط حظر تفرضه البلاد لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن السودان تمديد حظر التجول الشامل بالخرطوم لمدة أسبوع إضافي، والسماح بالعودة التدريجية للعمل اعتبارا من 8 يوليو/تموز المقبل.

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وبالأمس، أعلنت وزارة المالية السودانية إنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الأمن، في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر وفتحه أمام التمويل الأجنبي.

ويعد هذا الإجراء جزءا من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واستقرار العملة وفتح تداول الذهب للقطاع الخاص.

ويوم الخميس، تعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

ويسعى السودان إلى التغلب على شح العملة الأجنبية التي تخنق اقتصاده بشدة، وسط ديون طائلة.

وسجل سعر اليورو 61.69 جنيه للشراء و62 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.85 جنيه للشراء و68.19 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 177.59 جنيه للشراء و178.47 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي.