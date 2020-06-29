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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على أحدث الدول التي استقبلت مساعدات إماراتية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
مازالت مساعدات الإمارات للعالم لمواجهة فيروس كورونا مستمرة، وكانت إيران أحدث الدول التي استقبلت مساعدات من الإمارات.
وعرضت فضائية روسيا اليوم، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد إرسال الإمارات لطائرة مساعدات طبية إلى إيران؛ لدعمها في حربها ضد فيروس كورونا المستجد.
وتضم طائرة المساعدات الإماراتية 16 طنًا من الإمدادات الطبية العاجلة، وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها الإمارات إلى إيران، منذ شهر مارس الماضي.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 222669 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10508 حالات وفاة.
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