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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محور الضالع: لا صحة لِأي أخبار تتحدث حول تقدم مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
كشف المركز الإعلامي لمحور الضالع اليمنية، أنه لا صحة لِأي أخبار تتحدث حول تقدم مليشيات الحوثي في جبهات شمال الضالع.
وأضاف المركز، "قواتنا الجنوبية في كل جبهة وفي كل مترس وكل موقع جدار حصين وهي وحدها من تفشل كل محاولات التسلل التي تقدم عليها عناصر مليشيات الحوثي بين الحين والآخر".
ومضى"قواتنا الجنوبية وقيادتنا العسكرية في جبهة الضالع ومحورها ترصد كل تحركات العدو وتتابع كل عمليات التحشيد الحوثية صوب الضالع والتي كان آخرها خلال اليومين الماضيين".
وتابع "وعليه تعد قواتنا الجنوبية أن أي حشود حوثية قادمة صوب مواقع قواتنا ومدينتنا سوف يكون مصيرها الهلاك والهزيمة كما كان مصير القوات الغازية من قبلها بإذن الله".
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