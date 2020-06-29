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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتأهب لاستقبال الزوار الدوليين بعروض استثنائية والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
تستعد الوجهات السياحية في دبي لاستقبال الزوار الدوليين ابتداءً من 7 يوليو المقبل مع استئناف استقبال السياح من مختلف الدول، التي فتحت مطاراتها للمسافرين، بعروض ترويجية استثنائية مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بما فيها السياحية.
كما سارعت العديد من المنشآت الفندقية، والوجهات الترفيهية، وكذلك الحدائق المائية، ومناطق الجذب الرئيسية إلى فتح أبوابها من جديد لاستقبال زوارها، وكذلك قدمت لهم المزيد من العروض والباقات الترويجية الاستثنائية، التي تشجعهم على زيارتها، للاستمتاع بتجارب عالمية مميزة لا مثيل لها.
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