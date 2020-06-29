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مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 29 يونيو 2020

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن،  القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

 

وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المديرية بقذائف الهاون، والار بي جي، بشكل عشوائي في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 على منازل المواطنين.

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 وأضافت المصادر أن القصف والاستهداف الحوثي تسبب بخلق حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين القاطنين في منازلهم.

 

 

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات الحوثية

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