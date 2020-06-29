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فقدان 14 شخصاً بعد غرق قارب صيد فلبيني

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 29 يونيو 2020

أعلن خفر السواحل في الفلبين اليوم الاثنين فقدان 14 شخصاً بعد غرق قارب صيد فلبيني في المياه الغربية للبلاد إثر اصطدامه بسفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ.

 

وقال أرماند باليلو، المتحدث باسم خفر السواحل، إن الحادث وقع أمس الأحد قبالة بلدة مامبوراو في مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو على بعد 160 كيلومترا جنوب غربي مانيلا.

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وأضاف باليلو أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ للبحث عن  12 صيادا وراكبين كانوا على متن  قارب الصيد ليبرتي 5.

 

وأضاف أن القارب ليبرتي 5 كان في طريقه إلى ميناء الأسماك في نافوتاس سيتي بالعاصمة مانيلا، عندما اصطدم بسفينة الشحن إم.في فيينا وود.

 

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