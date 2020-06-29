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شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج" تتحدث عن سقوط نظام «الإخوان» والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان " في ذكرى الزحف العظيم" انه في مثل هذه الأيام منذ سبع سنوات، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين، في واحدة من أكبر وأعظم التظاهرات التي شهدها العصر الحديث، وهم يرددون: «ارحل.. ارحل»، و«قولوا للحاكم جوّا القصر.. إنتو عصابة بتسرق مصر».
و أضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين انه في ذلك اليوم كان الزحف العظيم، وكانت النهاية، وسقط نظام «الإخوان» الذي كتم الأنفاس، وكاد يقضي على مصر تاريخاً ودوراً وحضارة، ويرميها في مجاهل التطرف والإرهاب، وبين أحضان «النظام الدولي للإخوان» لقمة سائغة.
و أضافت الصحيفة انه في ذلك اليوم، أعلنت المحروسة، براءتها من طغمة «الإخوان»، في أروع عملية توحد بين الشعب وقواته المسلحة، وفي أجمل تعبير عن مصر الحرية والعروبة، التي ترفض الغلو والتطرف، وتعلي بأزهرها الشريف الإسلام المعتدل بكل ما يعنيه من كرامة وتسامح ومحبة، وتمسكها بالعروبة مظلة لمصر وأمتها
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