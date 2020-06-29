شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «وفيات كورونا» تتجاوز نصف مليون حالة عالميًّا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:57 صباحًا, 29 يونيو 2020 م المناطق_الرياض تخطّى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19» حاجز نصف مليون حالة وفاة، بمختلف دول العالم.

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