شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تنهي خدمات الوافدين خلال عامين باستثناء الأطباء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:16 صباحًا, 29 يونيو 2020 م المناطق_الرياض قالت مصادر حكومية كويتية رفيعة، إن ديوان الخدمة المدنية، أمامه سنتان فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في وظائف وتخصصات كثيرة باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.

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