شكرا لقرائتكم خبر عن 6719 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6719 إصابة مؤكدة فيروس كورونا المستجد ، و 93 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 641.156 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.166 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 403.430 حالة .

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