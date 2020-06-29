شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2345. وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، أن عدد الوفيات بلغ 8 حالات بعد الإعلان عن وفاة سيدة أربعينية من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1716 حالة، وحالات الشفاء 621 حالة.

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