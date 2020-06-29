شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في هجوم مسلح على مبنى بورصة باكستان والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي اليوم الاثنين وإن أربعة مهاجمين قُتلوا. وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية. ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة. وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي مأمون "قُتل أربعة مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون". ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لا يزال هناك مسلحون آخرون.

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