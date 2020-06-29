بعد تكذيب أميري للإخواني الدويلة.. وزير كويتي سابق يدعو للمحاسب

دعا وزير الإعلام الكويتي السابق سامي النصف للمحاسبة على خلفية بيان أميري كذب ادعاءات برلماني إخواني سابق بشأن لقاء للأخير مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال النصف في مداخلة هاتفية مع قناة العربية السعودية إن الجانب السعودي كذب من جهته ادعاءات مبارك الدويلة التي طالت القيادة الكويتية.

ووصف الوزير السابق الواقعة بالخطيرة قائلا إن تنظيمات وأنظمة لا تزال تريد الدمار لدولنا الخليجية ولذلك لا يمكن أن يسمح لمن يريد أن يذهب إليهم(لتلك الأنظمة)".

وأشار إلى أن فحوى الحديث المزعوم بين الدولية والقذافي لا يحمل جديدا بالنظر لتاريخ الرجل (القذافي) الدموي.

وأوضح أنه لم يكن مستغربا أن نسمع أن القذافي كان يسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، فالقذافي يده ملطخة بدماء الكويتيين.

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وشدد على أن ادعاءات الدويلة هي ضد المملكة العربية السعودية وضد الكويت، مطالبا بالمحاسبة في قضية زيارة الدويلة إلى القذافي والادعاءات التي أطلقها مؤخرا.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد نفى الأحد، ادعاءات النائب الإخواني السابق، مبارك الدويلة، بشأن تسجيل للأخير مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج "حديث البلد" مع الإعلامي محمد طلال السعيد الثلاثاء الماضي، وما ادعاه الدويلة في تغريدة له الخميس الماضي من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ما دار بينه وبين القذافي، وبأن أمير الكويت طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، "غير صحيح البتة، ومحض تقول وافتراء على المقام السامي."

وأكد الوزير أنه لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك.

وشدد على أن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقتل القذافي الذي حكم ليبيا لنحو 40 عاما في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 على يد مليشيات مسلحة حينما كان يفر خارج مدينة سرت الساحلية مع اقتراب سقوط المدينة بيد المسلحين إبان موجة ما سمي بالربيع العربي.