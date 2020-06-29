الأمم المتحدة تحذر من استخدام تركيا للمرتزقة في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّرت الأمم المتحدة من تداعيات مشاركة مرتزقة أردوغان في الصراع الدائر في ليبيا، والتي ستكون مأساوية. وثائق.. أردوغان أشرف على تغطية مظاهرات الإخوان بمصر 2013 وقال خبراء أمميون في تقرير نشر مؤخراً: إنّ الاعتماد على المرتزقة ساهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وقوّض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، وألقى بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.

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