داوود عبدالرؤوف - الضفة الغربيةالإثنين 2020/6/29 12:14 م بتوقيت أبوظبي
جددت الرئيس الفلسطينية، اليوم الإثنين، رفضها لمخططات إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، سواء كانت جزئية أم كاملة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لـ"الخليج 365" : "موقفنا واضح وهو أننا لن نقبل إلا قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وتابع أبو ردينة: "الضم الإسرائيلي فهو مرفوض من حيث المبدأ سواء أكان صغيرا أو كبيرا".
وأضاف: " نرفض جميع الخطط والخرائط الإسرائيلية والأمريكية للضم سواء أكانت جزئية او كاملة".
وشدد المتحدث الرئاسي الفلسطيني على أنه: "يوجد طريق واحد وهو حل الدولتين القائم على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل جميع قضايا الحل النهائي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس مبادرة الرئيس محمود عباس".
وحذر أبو ردينة من مغبة إقدام إسرائيل على خطوة الضم وتأثير ذلك على مجمل الأوضاع.
وكانت فلسطين والدول العربية أعلنت رفضها لخطة الضم الإسرائيلية محذرة من عواقبها الوخيمة على المنطقة.
كما عارض المجتمع الدولي الخطة القاضية بضم 30% من الضفة الغربية ودعا إسرائيل للتراجع عنها باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية لـ"الخليج 365": نرفض خطط الضم الجزئية والكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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