شجار في برلمان تايوان بعد إغلاقه بالسلاسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع شجار في برلمان تايوان، اليوم الإثنين، بعدما اقتحم نواب من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الحواجز التي أقامها نواب من المعارضة احتلوا المبنى احتجاجا على "استبداد" الحكومة.

واحتل أكثر من 20 نائبا من حزب كومينتانج وهو حزب المعارضة الرئيسي مبنى البرلمان في الساعات الأولى من صباح الاثنين ومنعوا الدخول إلى القاعة الرئيسية بالسلاسل والكراسي.

وقال أعضاء من الحزب إن الحكومة تحاول فرض تشريع وطالبوا الرئيسة بسحب ترشيح مساعدة مقربة في منصب رقابي كبير.

وفي وقت لاحق، قام نواب من الحزب التقدمي بإنزال الحواجز وشقوا طريقهم إلى الداخل، وأحاطوا بالمنصة الرئيسية حيث تحصن نواب كومينتانج.

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ووقعت مشاجرات وتعالت أصوات الصراخ فيما كان نواب كومينتانج يحاولون التشبث بموقعهم.

وانسحب مشرعو الحزب في نهاية المطاف، لكنهم شجبوا استخدام نظرائهم من الحزب التقدمي للعنف.

وندد الحزب الحاكم ومكتب الرئاسة باحتلال النواب للبرلمان وقال إن حزب المعارضة ينظم "مسرحية هزلية".

