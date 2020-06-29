وفد أمريكي يبدأ محادثات الضم في إسرائيل

يبدأ وفد أمريكي، اليوم الإثنين، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول خطة حكومة الاحتلال لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وكان مسؤول كبير بالبيت الأبيض قال لـ"الخليج 365" إن وفدا أمريكيا سيصل إلى إسرائيل، من أجل مزيد من الاجتماعات مع المسؤولين هناك، حول تطبيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام.

وفي رده على سؤال لـ"الخليج 365" قال المسؤول الأمريكي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لحساسية منصبه، إن الوفد سيضم المبعوث الأمريكي الخاص آفي بيركوفيتش وعضو اللجنة الإسرائيلية –الأمريكية لرسم الخرائط سكوت لييث وسفير واشنطن لدى تل أبيب ديفيد فريدمان.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو "عقد المزيد من الاجتماعات والتحليل".

في هذه الأثناء، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الوفد سيبدأ اجتماعاته اليوم.

وسيلتقي الوفد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع بيني جانتس، والخارجية جابي أشكنازي.

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وتأتي اللقاءات قبل يومين من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي، للشروع بتنفيذ خطة الضم.

كما تأتي بعد انتهاء مداولات في البيت الأبيض ، الأسبوع الماضي، استمرت عدة أيام حول الموضوع نفسه.

وأكد المسؤول الأمريكي اختتام المداولات التي وصفها بـ"المثمرة"، لكنه استدرك: "لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب".

وكانت مصادر أمريكية وإسرائيلية وصفت المداولات التي جرت في البيت الأبيض بأنها حاسمة بنسبة لمضي تل أبيب قدما في خطة الضم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان عدم وجود موافقة أمريكية على الشروع بخطة الضم سيؤدي إلى تنفيذ خطوات رمزية أم تأجيل مخطط الضم بأكمله.

وكانت فلسطين والدول العربية أعلنت رفضها لخطة الضم الإسرائيلية، محذرة من عواقبها الوخيمة على المنطقة.

كما عارض المجتمع الدولي الخطة القاضية بضم 30% من الضفة الغربية، ودعا إسرائيل للتراجع عنها باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.