فلسطين تحذر من "موت" عملية السلام تحت جنازير الضم الإسرائيلي

حذر الفلسطينيون من أن ضم إسرائيل ولو شبر واحد من أراضي الضفة الغربية سيعني "وفاة" العملية السياسية تحت جنازير دبابات الضم.

وكتب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ في تغريدة على "تويتر" ، صباح اليوم الإثنين، :"ردا على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، نقول ضم شبر واحد من أرضنا يعني أن التسوية السياسية ماتت تحت جنازير دبابات الضم".

وأضاف "نتحداه (نتنياهو) إن يجد فلسطينيا واحدا يفاوضه بعد ذلك، وسيبقى قوة احتلال مرفوضة بالإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعم أن الضم الإسرائيلي الذي من المرتقب تطبيقه في الأول من الشهر المقبل "لن يسيء إلى عملية السلام بل سيدفعها إلى الأمام".

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ودعا نتنياهو الفلسطينيين إلى "التحدث مع إسرائيل على أساس حل وسط تاريخي".

وقال نتنياهو في إشارة إلى صفقة القرن، إن "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وضعت حدا لأوهام حل الدولتين وبدلا من ذلك تدعو إلى إيجاد حل واقعي لدولتين فيه لإسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عن أمنها".

ومن المقرر أن يحدد نتنياهو، بعد غد الأربعاء، كيف سينفذ عملية الضم رغم الانتقادات الفلسطينية والعربية والدولية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية ، اليوم الإثنين، إن طاقم السلام الأمريكي سيبدأ اليوم لقاءاته السياسية مع صناع القرار في إسرائيل لبحث الاستعدادات لاحتمال تطبيق إسرائيل خطة الضم.

ويضم الطاقم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، آفي بركوفيتش، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، وعضو لجنة ترسيم الحدود سكوت لييث.