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روسيا تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 29 أبريل

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت روسيا اليوم الاثنين عن تسجيل 6719 إصابة جديدة بفيروس ، وهو أدنى عدد من الإصابات اليومية منذ 29 أبريل نيسان، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 641156.

وقال الفريق الوطني لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 9166.

 

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