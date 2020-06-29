روسيا تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 29 أبريل

أعلنت روسيا اليوم الاثنين عن تسجيل 6719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى عدد من الإصابات اليومية منذ 29 أبريل نيسان، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 641156.
وقال الفريق الوطني لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 9166.
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