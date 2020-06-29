فيديو.. تعرف على أحدث الدول التي استقبلت مساعدات إماراتية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

مازالت مساعدات الإمارات للعالم لمواجهة فيروس كورونا مستمرة، وكانت إيران أحدث الدول التي استقبلت مساعدات من الإمارات.



وعرضت فضائية روسيا اليوم، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد إرسال الإمارات لطائرة مساعدات طبية إلى إيران؛ لدعمها في حربها ضد فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وتضم طائرة المساعدات الإماراتية 16 طنًا من الإمدادات الطبية العاجلة، وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها الإمارات إلى إيران، منذ شهر مارس الماضي.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 222669 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10508 حالات وفاة.