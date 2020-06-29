طيران الإمارات تضيف 4 وجهات جديدة بينها القاهرة وتونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل طيران الإمارات توسيع خيارات السفر المتاحة أمام عملائها. فقد أعلنت اليوم الاثنين أنها سوف تستأنف تقديم خدمات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس (1 يوليو) والمالديف وغلاسكو (15 يوليو).



وذكرت في بيان أنه بذلك يرتفع عدد المحطات التي ستغطيها طيران الإمارات بخدمات ركاب في يوليو إلى 52 مدينة، موفرةً مزيداً من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء.

وأضافت أنه يمكن الحجز للسفر عبر الإنترنت على الموقع الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر. وفيما يتعلق برحلات طيران الإمارات إلى تونس، فسوف يقتصر السفر من دولة الإمارات العربية المتحدة على المواطنين التونسيين والذين يحملون أذون إقامة دائمة في تونس.

كما يسمح للركاب من دول أخرى معينة بالسفر عبر دبي إلى تونس مع أو بدون قيود. أما الرحلات من تونس إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات، فهي متاحة أمام العملاء الذين يلبون شروط الدخول إلى دولة وجهتهم النهائية.

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وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات الآن من السفر إلى دبي عقب الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

قيود السفر

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها "كوفيد-19". معلومات أوفى حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي هنا.

فيما ينبغي على المقيمين المتواجدين في الخارج الاطلاع على متطلبات دخولهم إلى دبي.