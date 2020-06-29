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ألمانيا تعتزم الدفع لصدور قرار عن مجلس الأمن بشأن كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

ألمانيا تعتزم الدفع لصدور قرار عن مجلس الأمن بشأن كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، أن بلاده سوف تنتهز فرصة رئاستها الدورية لمجلس الأمن للدفع من أجل إصدار قرار بشأن جائحة فيروس كورونا.

 

ووجه ماسوفقا  لوكالة الأنباء الألمانية اللوم إلى أعلى هيئة في الأمم المتحدة بسبب عدم إصدار قرار حتى الآن بشأن الاستجابة لهذه الأزمة العالمية، الأمر الذى وصفه بأنه"دليل على العجز".

 

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وأضاف ماس:" لا يمكن أن يقف مجلس الأمن صامتا، بينما العالم كله يتعامل مع مثل هذه الجائحة".

 

ومن المقرر أن تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لمدة شهر اعتبارا من أول يوليو المقبل.

 

وتسبب نزاع بين الولايات المتحدة والصين حول دور منظمة الصحة العالمية في عرقلة صدور قرار من مجلس الأمن حول جائحة كورونا.

 

واتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بمحاباة الصين.

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