صحيفة: أزمة "كورونا المستجد" أكدت أن أبو ظبي عاصمة تعكس قوة الوطن ومدى تقدمه وريادته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، بعنوان " أبوظبي.. دروس للتاريخ" .. تواصل أبوظبي تقديم الدروس الملهمة للعالم بنهجها في المواجهة والتعامل مع التحديات الكبرى، وخلال الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا المستجد" فقد أكدت أنها عاصمة تعكس قوة الوطن ومدى تمكنه وتقدمه وريادته، حيث بينت امتلاكها شجاعة التفرد بالقرارات التي تضمن العمل لاجتثاث الفيروس.

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وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365"، فالنتائج والإنجازات المحققة في الكثير من المراكز الطبية خير شاهد على قوة ومتانة الاستراتيجيات التي يشرف عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث كان للقرارات والرعاية المباشرة والدائمة من قبل سموه الفضل في النتائج التاريخية التي يتم تحقيقها في هذا الوقت الذي يعيشه العالم أجمع، والذي بينت الدولة خلاله بفضل قرارات سموه أننا ننتمي إلى وطن قوي وشامخ في جميع الظروف.

و اختتمت صحيفة الوطن افتتاحيتها مؤكدة ان أبوظبي تدرك أن موقعها الرائد عالمياً تواكبه استحقاقات لا يقوى عليها إلا الكبار، وها هي تثبت أنها قوية بمواقفها وإنسانيتها وريادتها وتمكنها وقدراتها التي جعلتها في سبيل الإنسان لتكون البشرية قادرة على تجاوز هذه المحنة، فسطرت الكثير من الملاحم سواء في مكافحة الفيروس ومحاصرته أو من خلال مواقفها ومبادراتها التي سيفخر بها التاريخ طويلاً.