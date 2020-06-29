شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا نصف مليون شخص على مستوى العالم أمس الأحد، وفقا لإحصاء وفقا رويترز، وذلك في علامة فارقة للوباء الذي عاود الانتشار مجددا في بعض الدول في الوقت الذي تكافح فيه بلدان أخرى الموجة الأولى للمرض.

Advertisements ويشكل مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس خطورة على كبار السن على وجه الخصوص، لكنه أودى أيضا بحياة بالغين أخرين وأطفال. وبلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من عشرة ملايين شخص. ويتوفى بالمرض أكثر من 4700 شخص كل 24 ساعة وفقا لحسابات رويترز، التي اعتمدت على متوسط عدد الضحايا في الفترة بين أول و27 يونيو الجاري.

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