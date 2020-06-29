شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا و552 وفاة في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 30476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إضافة إلى 552 حالة وفاة.



ويوجد بالبرازيل الآن مليون و344143 حالة إصابة مؤكدة و57622 حالة وفاة.

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