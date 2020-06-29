صحيفة: أزمة "كورونا" فرضت في العالم تحديات دفعت الإمارات إلى الاستجابة السريعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن أزمة "كورونا" فرضت في العالم تحديات عديدة على الدول، لما حملته من تداعيات وآثار على قطاعات عديدة، وتحديداً القطاعين الصحي والغذائي، ما دفع الحكومات إلى الاستجابة السريعة لتلك التحديات، كما فعلت حكومة الإمارات مرتكزة إلى مرونتها ومتانة اقتصادها وإمكاناتها من بنية تحتية ومؤسساتها الكفؤة وفرقها الوطنية التي تضم كوادر بشرية متخصصة.



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ولفتت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365"، إلى ان الأمن الغذائي، وعدم النقص في إمدادات الغذاء، كانا أبرز ميزات الخطة الوطنية في مواجهة الوباء، بسبب التخطيط المسبق القائم على مفهوم الاستدامة، وتحقيق أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتي، وتحديداً من السلع الأساسية، إلى جانب التجاوب السريع في إقرار التشريعات اللازمة للحفاظ على استمرارية الإمداد، وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي مع ضمان التنافسية.

وأضافت ان إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف في إطار تعزيز أمننا الغذائي، ورفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، إضافة إلى أهمية النظام في إقامة الاستثمارات، وزيادة أعداد العاملين في القطاع، وضمان تلبية الطلب على السلع الزراعية في المستقبل من خلال استدامة الإنتاج.

واختتمت الاتحاد افتتاحيتها مؤكدة ان النظام الوطني للزراعة المستدامة هو منظومة وطنية شاملة، تراعي المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوظف التكنولوجيا في القطاع الزراعي، وتستشرف المستقبل لإنتاج الغذاء المستدام.