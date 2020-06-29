شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الأحد عن تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و267 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات والوفيات في البلاد إلى 216852 و26648 على الترتيب.



وكانت الوزارة سجلت في اليوم السابق 4410 إصابة و602 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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