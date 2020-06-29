شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الصين إلى 12 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم الاثنين إنها سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 17 حالة في اليوم السابق وذلك في ظل سعي العاصمة بكين لكبح موجة جديدة من العدوى ظهرت في منتصف يونيو حزيران بسوق للجملة.

Advertisements وأوضحت اللجنة أن خمسة من الحالات الجديدة لأناس وافدين من الخارج مضيفة أنها رصدت الحالات السبع الأخرى في بكين. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83512 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا منذ منتصف مايو أيار عند 4634.

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