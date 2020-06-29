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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استراليا تشهد أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين إنها تدرس إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي بعدما أعلنت البلاد عن أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال أكثر من شهرين.
ورغم عدم صدور أرقام الإصابات الجديدة في عدة ولايات أخرى حتى الآن إلا أن ولاية فيكتوريا، وهي كبرى ولايات استراليا من حيث عدد السكان، قالت إنها سجلت 75 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في أكبر حصيلة يومية منذ 11 أبريل نيسان.
وأثار ارتفاع العدد مخاوف من حدوث موجة عدوى ثانية وذلك بعد أسابيع عديدة من تسجيل أقل من عشرين حالة إصابة يوميا.
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