غداً.. بدء المرحلة الثانية لفحوصات فيروس كورونا لموظفي حكومة الشارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تبدأ دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع - متمثلة في منطقة الشارقة الطبية - غداً تنفيذ المرحلة الثانية من فحوصات الكشف المبكر عن فيروس كورونا «كوفيد 19» لموظفي حكومة الشارقة والتي تستمر 4 أيام.



ويأتي ذلك بعد إنجاز المرحلة الأولى التي غطت كافة موظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الذين عادوا إلى مقار أعمالهم. وبلغ عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلالها ما يفوق 9 آلاف فحص، لتستهدف المرحلة الثانية استكمال الفحوصات للفئات التي ستباشر العمل في الفترة القادمة.

وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية التوجيهات الحكيمة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ بتنفيذ الفحص الطبي لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين.

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وأكد أن إجراء هذه الفحوصات ينعكس بإيجابية على إقبال الموظفين العائدين إلى مقار العمل كونه يعزز لديهم الإحساس بالأمان وتقليل مشاعر التوتر والقلق في مقر العمل.

وأضاف أن هذا الفحص الوقائي يسهم في دعم جهود الدوائر الحكومية بالإمارة في تنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة الكاملة للموظفين، مثمناً تعاون جهات ودوائر الإمارة ووعي الموظفين بأهمية هذا الفحص واستجابتهم بالإقبال على إنجازه.

وأعلن عن مواقع الفحص المخصصة في الإمارة حيث ينفذ في مدينة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وفي المنطقة الوسطى بمقر فرع دائرة الموارد البشرية بمنطقة مليحة، وفي المنطقة الشرقية بمقار أفرع الدائرة في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وذلك مراعاة لمناطق سكن الموظفين وتسهيلاً لوصولهم لمقار الفحص.

وأوضح أن مراكز الفحص تستقبل الموظفين لأخذ المؤشرات الحيوية منذ الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، ويستغرق الإجراء كاملاً مدة بسيطة لا تتعدى 5 دقائق من لحظة دخول الموظف الفاحص إلى انتهاء عملية الفحص، موضحاً أن ظهور النتائج يتم خلال 72 ساعة ويتم إرسالها عبر رسالة نصية للموظف، كما تظهر عبر تطبيق الحصن.