مسلحون يهاجمون بورصة كراتشي

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كراتشي: هاجمت مجموعة من المسلحين بورصة كراتشي الإثنين كما أعلنت الشرطة ومسؤولون من سوق المال، فيما لا يزال إطلاق النار مستمرا. وقال ناطق باسم شرطة كراتشي لوكالة فرانس برس "هناك عدد غير محدد من المهاجمين داخل البورصة وفي محيطها يطلقون النار". وأكد مسؤول في البورصة من جهته لوكالة فرانس برس حصول الهجوم.



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