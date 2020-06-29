12 صيادًا فلبينيًا على الأقل في عداد المفقودين إثر اصطدام قاربهم بسفينة

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مانيلا: أفادت وسائل إعلام في مانيلا فجر الإثنين أنّ 12 صياداً فلبينياً على الأقلّ اعتبروا في عداد المفقودين إثر اصطدام قاربهم بسفينة شحن أجنبية.

وقع الحادث يوم الأحد قبالة الساحل الشمالي الغربي لمقاطعة أوكسيدنتال ميندورو، بحسب ما نقل موقعا إنكوايرر ورابلر الإخباريين عن خفر السواحل.

وفي حين أفاد موقع إنكوايرر أنّ عدد المفقودين هو 12 صياداً، قال موقع رابلر إنّ عدد المفقودين هو 14 (12 صياداً وموظفان في شركتهما)، مشيراً إلى أن حادث الاصطدام وقع بين قارب الصيد الفلبيني و"سفينة شحن صينية" ترفع علم هونغ كونغ.

نقل إنكوايرر عن ضابط في خفر السواحل قوله "عندما وصل (طاقمنا) إلى المنطقة كان لا يزال بوسعهم رؤية قارب الصيد منقلباً، لكنهم لم يعثروا على أي شخص". وأضاف الضابط أنّ تياراً قوياً حال دون استمرار عمليات البحث مساء الأحد لكنّها استؤنفت فجر الإثنين.

