إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 248 ألفا و770 حالة والوفيات 28 ألفا و343

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إسبانيا، إلى 248 ألفا و770 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأثنين بتوقيت مدريد (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28 ألفا و343 حالة. وتعافى 150 الفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.
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