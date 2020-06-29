الانتخابات الفرنسية تشهد موجة خضراء جديدة مع تراجع حزب ماكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

حقق الخضر والتحالفات بين اليسار والخضر انتصارات كبيرة في انتخابات الجولة الثانية في جميع أنحاء فرنسا يوم الأحد، بينما خسر حزب تيار الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في أول انتخابات محلية له.

ففي باريس، تم إعادة انتخاب العمدة الاشتراكية آن هيدالجو بفارق كبير على رأس تحالف من تياري اليسار والخضر، وفقًا لتوقعات شركات الاستطلاع والنتائج الرسمية الجزئية.

Advertisements

كما أنه من المتوقع أن تزيح تحالفات يسارية ومن الخضر في ليون وبوردو من الوسط ويمين الوسط ، وفقًا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة ايبسوس لصالح التلفزيون الفرنسي.

وتنتشر التكهنات بأن ماكرون سيعلن قريبًا عن تعديل حكومي كبير، ربما يتضمن تغييرًا لرئيس الوزراء، لكن فيليب لم يشر إلى أنه يخطط ترك منصبه الحالي.

وتأتي النتائج قبل يوم من الموعد المقرر أن يحدد فيه ماكرون رده على 150 توصية من اجتماع المواطنين الذي عقد مؤخرًا حول المناخ.