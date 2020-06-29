الإحصاء: 45% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

تراجع عجز الميزان التجاري في شهر أبريل الماضي بنسبة 45% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب بيان صحفي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الاثنين.

وبلغ قيمة العجــز في الميـزان التجــاري 2.36 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل2020 مقابل 4.28 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق.

وقال البيان إن قيمـــة الصادرات انخفضت بنسبة 32.3٪حيـث بلغـت 1.84 مليــار دولار خـلال شهـر أبريل الماضي مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا البيان انخفاض الصادرات إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: الأسمدة بنسبة 9.9% ومنتجات البترول بنسبة 69.6٪ وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 15% وبطاطس بنسبة 18.6٪.

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وفي المقابل ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا منتجات ألبان بنسبة 2% والفواكه الطازجة بنسبة 20.2٪، والخضر المجمدة أو المبردة بنسبة 3.5%، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 44.6%.

وقال الجهاز إن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 40.1٪ حيث بلغت 4.19 مليار دولار خـلال شهر أبريل الماضي مقابل 7 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد أو صلب بنـسبة 30.1% ، وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 10.4% وقمح بنسبة 45.7%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35.7٪.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: ( ذرة بنسبة 2%، زيوت مكررة بنسبة 6.6%، ورق صحف وطباعة بنسبة 6.8٪، إطارات خارجية وأنابيب داخلية 0.9%.