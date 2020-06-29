فاوتشي: لقاح كورونا قد لا يمنح الأمريكيين "مناعة القطيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إنه يميل إلى "الاستقرار" على لقاح لفيروس كورونا، نسبة فعاليته 70% إلى 75%، لكنه رأى أن هذه الحماية لن تكون مكتملة.

جاءت تصريحات فاوتشي، خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، في وقت يرفض فيه العديد من الأمريكيين أخذ لقاح لكورونا، وهو ما يجعل "من غير المحتمل أن تحقق الولايات المتحدة مستويات كافية من الحصانة لقمع تفشي المرض"، بحسب فاوتشي.

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وفي الشهر الماضي، أظهر استطلاع للشبكة أن ثلث الأمريكيين لن يحاولوا الحصول على لقاح حتى لو كان متاحا على نطاق واسع ومنخفض التكلفة.

وأقر فاوتشي بأن "هناك شعورا عاما مناهضا للعلم والسلطة وضد اللقاح بين بعض الأشخاص في هذا البلد (الولايات المتحدة)، وهي نسبة كبيرة من الناس، بشكل مخيف، نسبيا ... لذا لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به عبر تثقيف الناس حول حقيقة اللقاحات".

وأكد فاوتشي أنه من الصعب إجراء تتبع لكافة إصابات كورونا، موضحا أن 20% إلى 40% من المصابين في النقاط الساخنة لا يعانون من أية أعراض.