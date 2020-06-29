تحذير أممي من مجاعة كبيرة في سوريا أو نزوح جديد للسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (بي بي سي):

حذر مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن سوريا ستواجه خطر مجاعة ضخمة أو نزوحا جديدا للسكان في حالة لم يتم توفير المساعدات بشكل عاجل.

وقال دافيد بياسلي، في تصريحات لبي بي سي قبل يوم من مؤتمر للمانحين، إن نصف السوريين تقريبا ينامون وهم جوعى بينما يهدد شبح المجاعة نحو مليون شخص.

وتعاني سوريا من حرب أهلية منذ نحو عشرة أعوام بجانب تدهور قيمة الليرة السورية وهو ما صاحبه ارتفاع كبير في قيمة المواد الغذائية.

وشدد بياسلي على أن عددا من السكان لن يكون أماهم سوي النزوح من البلاد والتوجه صوب القارة الأوروبية مثلما حدث عام 2015.