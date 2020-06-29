نتنياهو: الضم يدعم السلام ... وعلى الفلسطينيين اغتنام الفرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قيام إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية "لن يعيق السلام، وإنما سيدعم السلام".

جاء هذا في رسالة مصورة بعث بها نتنياهو إلى "جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل"، قبل يومين من الموعد المحتمل لبدء الإجراءات القانونية لتنفيذ الضم في الأول من يوليو.

وحث نتنياهو الفلسطينيين على تبني رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الاثنين عنه القول :"أحث الفلسطينيين على عدم إضاعة فرصة أخرى، وعدم إضاعة قرن آخر، في محاولة لتدمير إسرائيل ... عليهم أن يجلسوا ويتفاوضوا بحسن نية. عليهم أن يكونوا مستعدين للتفاوض على تسوية تاريخية يمكن أن تحقق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. إسرائيل مستعدة لمثل هذه المفاوضات. وأنا مستعد لمثل هذه المفاوضات".

وأعرب عن اعتقاده بأن الكثير من الدول العربية في المنطقة تأمل أن تدخل إسرائيل والفلسطينيون في مثل هذه المفاوضات.

وقال :"لقد عملت بجد خلال العقد الماضي من أجل تعميق العلاقات مع جيران إسرائيل العرب، وكثير منهم لا توجد اتفاقيات سلام رسمية بينهم وبين إسرائيل ... وبينما تواصل إسرائيل التقدم إلى الأمام، سأواصل العمل لتقوية هذه العلاقات. وأنا على ثقة من أننا معا نستطيع بناء مستقبل المصالحة والسلام".