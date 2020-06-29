بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 312 ألفا و640 حالة والوفيات 43 ألفا و634

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في بريطانيا إلى 312 ألفا و640 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الإثنين بتوقيت لندن (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 43 ألفا و634 حالة. وتعافى 1364 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في بريطانيا.ش