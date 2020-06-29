أستراليا تسجل أكبر ارتفاع يومي في الإصابات بكورونا خلال شهرين

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين، أنها تدرس إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي، بعدما أعلنت البلاد عن أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال أكثر من شهرين ، حسبما ذكر

موقع روسيا اليوم.

ورغم عدم صدور أرقام الإصابات الجديدة في عدة ولايات أخرى حتى الآن، إلا أن ولاية فيكتوريا جنوبي البلاد، وهي كبرى ولايات أستراليا

من حيث عدد السكان، قالت إنها سجلت 75 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ 11 أبريل.

وأثار ارتفاع العدد مخاوف من حدوث موجة عدوى ثانية، وذلك بعد أسابيع عديدة من تسجيل أقل من عشرين حالة إصابة يوميا.