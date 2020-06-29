السودان.. “8 يوليو” القادم موعد رفع اجراءات إغلاق كورونا

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وأعلنت لجنة الطوارئ الصحية السودانية لمواجهة فيروس كورونا، الأحد، أن البلاد ستعاود نشاطها الطبيعي اعتبارا من الثامن من يوليو المقبل، بحيث ينتهي الإغلاق المفروض منذ 16 أبريل الماضي للحد من تفشي الوباء.

ونقلت “فرانس برس” عن صديق تاور، عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة الطوارئ الصحية، قوله للصحفيين “قررت تمديد الحظر المفروض لأسبوع آخر اعتبارا من الثلاثين من يونيو الحالي، على أن تتم العودة للحياة الطبيعية اعتبارا من الثامن من يوليو المقبل”.

وسجل السودان رسميا منذ 13 مارس 9257 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 572 وفاة.

واضاف تاور أن اللجنة “طلبت من المؤسسات العامة والخاصة وضع ترتيبات العودة إلى الحياة الطبيعية خلال هذا الأسبوع”، مؤكدا أن “اللجنة ستظل تراقب الاوضاع الصحية بالبلاد”.

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تمديد إغلاق مطار الخرطوم

أعلنت وكالة السودان للأنباء، السبت، أن سلطة الطيران المدني مددت إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين، حتى 12 يوليو المقبل.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني للوكالة “تجديد الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح غدا الأحد، ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو المقبل”.

وأضاف المتحدث أن القرار استثنى “رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج، ورحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان”.

وجاء إغلاق مطار الخرطوم في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا في السودان.